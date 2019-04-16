3 Kişiyi Döner Bıçağı ile Yaralayan İnşaat İşçisi Serbest Bırakıldı

BURSA'da parasını vermediği iddiasıyla ustası Necmettin Ö. (65) ve oğlu Vedat Ö. (41) ile komşuları Muğdat Ş.'yi (49) döner bıçağı ile yaralayan inşaat işçisi Onur Y. (33), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi Onur Y., iddiaya göre, geçmişten kalan parasını almak için birlikte çalıştığı ustası Necmettin Ö.'nün evinin önüne geldi. Necmettin Ö. ve Onur Y. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olaya Necmettin Ö.'nün oğlu Vedat Ö. de dahil oldu. Kavgayı gören Necmettin Ö.'nün komşusu Muğdat Ş. tarafları ayırmaya çalıştı.

DÖNER BIÇAĞI İLE SALDIRDI

Kavga sırasında otomobiline giderek döner bıçağı ve 'pala' tabir edilen kılıç alan Onur Y.; Necmettin Ö., oğlu Vedat Ö. ve komşuları Muğdat Ş.'ye saldırdı. 3 kişi aldıkları darbelerle yaralandı. Bu sırada toplanan mahalle sakinleri, Onur Y.'yi linç etmeye kalkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sona erdirdi. Yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Onur Y. gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli Onur Y., emniyeteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada ifade veren Onur Y., "Ben yevmiye ile çalışan inşaat işçisiyim. Necmettin Ö. bana bir inşaat işi olduğunu ve bunun karşılığında 2 bin TL vereceğini söyledi. Bunun üzerine çalışmaya başladım. İnşaat bitiminde defalarca cebimde paramın olmadığını ve paramı vermesini söyledim. Ama vermedi, dün akşam tekrar paramı istemek için evlerinin önüne gittiğim. Önce Necmettin Ö. daha sonra oğlu Vedat Ö. üstüme saldırarak parayı vermeyeceklerini belirtti. Ben de sinirden arabamda olan döner bıçağını alarak saldırdım" dedi. Onur Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- Bursa

Kaynak: DHA