3 kişinin yaralandığı trafik kazasını film gibi izlediler

3 kişinin yaralandığı trafik kazasını film gibi izlediler

Erzincan'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

22.09.2019 19:11
3 kişinin yaralandığı trafik kazasını film gibi izlediler

Erzincan'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayı çevrede toplanan genç grubu film gibi izledi.


Kaza, saat 17. 50 sıralarında Erzincan merkez Bahçesaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öznur Ç. idaresindeki 29 DE 849 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücüyle birlikte araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazada otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. Polisin kazayla ilgili incelemede bulunduğu sırada çevrede toplanan gençler kaldırım kenarına çömelerek olayı adeta film gibi izledi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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