3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış (3)
07.10.2020 22:36 | Son Güncelleme: 07.10.2020 22:40
3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI Karaman'da 3 kişinin yaralandığı, iş yerine yönelik silahlı saldırıda gözaltına alınan azmettirici olduğu öne sürülen Ramazan Ç. (26), aracın sahibi arkadaşı Fatih Ç. (31) ile daha sonradan gözaltına alınan aracı kullanan S.K.
3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Karaman'da 3 kişinin yaralandığı, iş yerine yönelik silahlı saldırıda gözaltına alınan azmettirici olduğu öne sürülen Ramazan Ç. (26), aracın sahibi arkadaşı Fatih Ç. (31) ile daha sonradan gözaltına alınan aracı kullanan S.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Polis, saldırıda tüfekle ateş eden M.E.S. ve tabancayı kullanan kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN