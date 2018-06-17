Kız Alıp-Verme Meselesi Pompalı Tüfekli Kavgaya Dönüştü! Kamera Kayıttaydı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kız alıp-verme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen pompalı tüfekli kavgada 3 kişi yaralandı. Pompalı tüfeklerle sokakta ateş açan şüpheliler ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KIZ ALIP VERME MESELESİ POMPALI TÜFEKLİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Öğleden sonra ilçenin Karşıyaka Mahallesinde meydana gelen olayda, Büyükkaplan ve Yıldız aileleri arasında kız alıp- verme meselesi yüzünden çıkan tartışma pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sokakta pompalı tüfeklerle bir süre karşılıklı çatışan aileler mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Cep telefonuyla görüntülenen tüfekli saldırganların ateş açması sonucu Zine Büyükkaplan, Basri Büyükkaplan ve Yıldız ailesinden adı öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Nizip'teki hastanelere kaldırılırken olay yerine giden polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.