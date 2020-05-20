3 kişinin yaralandığı otomobile tüfekli saldırı kamerada ÇORUM'da, 3 kişin yaralandığı, bir otomobilden seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırı kameralara yansıdı.

ÇORUM'da, 3 kişin yaralandığı, bir otomobilden seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırı kameralara yansıdı.

Olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında, Osmancık Caddesi Yazıçarşı Meydanı'nda meydana geldi. S.T, F.Ş., O.E. ve Ç.K.'nin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile, yanına yanaşan bir otomobilden tüfekle ateş açıldı. Otomobildeki 3 kişi, çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırının düzenlendiği araç, hızla kaçarken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen E.A., H.B. ve O.A. isimli şüphelileri otomobilleriyle, yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde 2 tüfek ele geçirildi.OLAY ANI KAMERADA

Silahlı saldırı ve sonrasında yaşananlar, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, gri renkteki otomobilin arka sol camından sarkan bir kişi seyir halindeki beyaz renkli otomobile ateş açıyor. Yaralanan 2 kişi de otomobilden aldıkları av tüfeğiyle saldırganların kaçtığı aracın peşinden koşuyor.

Kaynak: DHA