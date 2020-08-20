3 KİŞİNİN YARALANDIĞI LUNAPARKIN İŞLETMECİSİ: İMALAT HATASI VAR, BİZ DE MAĞDURUZ Lunapark'ta halatı kopup, düşen oyuncakta yaralanan Deniz Kaplan o anları anlattı (2)'İMALAT HATASI VAR, BİZ DE MAĞDURUZ'İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kule asansörün halatının kopmasıyla yere çakılması sonucu 3 kişinin yaralandığı lunaparkın işletmecisi Hakkı Yakut (48), ilk kez böyle bir...

Lunapark'ta halatı kopup, düşen oyuncakta yaralanan Deniz Kaplan o anları anlattı (2)

'İMALAT HATASI VAR, BİZ DE MAĞDURUZ'

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kule asansörün halatının kopmasıyla yere çakılması sonucu 3 kişinin yaralandığı lunaparkın işletmecisi Hakkı Yakut (48), ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını söyledi. Oyuncağı üreten firmaya dava açmaya hazırlandıklarını belirten Yakut, "Olay günü misafirlerimiz geldi ve oyuncağa binmek istediler. Üçüncü tur bindikleri sırada oyuncak, düştü. Onları görünce koşarak geldik ve halatın koptuğunu gördük. Hemen ambulans çağırdık. Çok şükür, çok önemli bir şey yokmuş. Aileyle sürekli irtibat halindeyim. Çok üzgünüz çünkü amacımız, insanları eğlendirmek. Tüm personel olarak üzgünüz. Halat koptuktan sonra sebebini araştırmaya başladık ve tamburlar olması gerekenden ufak olduğu için koptuğunu saptadık. Yani imalat hatası var. Zaten kiralık olan bu oyuncağı paketleyip göndereceğiz. Çünkü biz de mağduruz. 25 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk kez böyle bir şey başıma geldi" dedi.

'ARIZAYI GİDERDİKTEN SONRA YENİDEN FAALİYETE SOKTUK, BU OLAY OLDU'

Oyuncakların bakımının periyodik olarak yapıldığının altını çizen Yakut, "Bünyemizde makine mühendisimiz, tekniker ve teknisyenlerimiz bulunuyor. Onlarla birlikte periyodik olarak oyuncakların bakımını aksatmadan yapıyoruz. Ancak bu başka bir olay. Yukarıda olduğundan ve görme şansımız olmadığı için halat koptu. Pandemiden 2 ay önce bu oyuncağı kiraladık. 1 ay bakımdan geçirdikten sonra halatını yeniledik. Koronavirüs sebebiyle 5 ay hiç çalışmadı. Bayramda açtık ancak elektrik panosunda sorun olduğu için çalıştırmadık. O arızayı giderdikten sonra oyuncağı yeniden faaliyete soktuk ve bu olay meydana geldi. Aile için çok üzgünüm ve onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Buraya gelen birinin ayağı takılıp düşse vicdanen rahatsız olurum. Umarım tekrarı yaşanmaz" diye konuştu.

Kaynak: DHA