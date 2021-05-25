3 kişinin ve anne karnındaki bebeğin öldüğü kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 kişinin ve anne karnındaki bebeğin öldüğü kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı

3 kişinin ve anne karnındaki bebeğin öldüğü kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 3 kişi ile anne karnındaki 9 aylık bebeğin öldüğü kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 3 kişi ile anne karnındaki 9 aylık bebeğin öldüğü kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

Siverek ilçesi kırsal Taşlı Mahallesi'nde 22 Mayıs'ta iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi ile anne karnındaki 9 aylık bebek ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı. Kavga sonrası olay yerinden kaçan zanlılara yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 4 zanlı bir araç içerisinde bir adet kaleşnikof piyade tüfeği ile birlikte Suriye'ye kaçmaya çalışırken JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyonun ardından adli işlemlerin tamamlanmasıyla Siverek Adliyesine çıkarılan Halil, Bedir, Mehmet ve Ali D. isimli zanlılar 'Kasten Adam Öldürme' ve 'Ateşli Silah Bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

3 kişinin ve anne karnındaki bebeğin öldüğü kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı
3 kişinin ve anne karnındaki bebeğin öldüğü kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı
3 kişinin ve anne karnındaki bebeğin öldüğü kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada öldü
Son Dakika | Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada öldü
Annesini satırla öldürüp kafasını tencerenin içinde sakladı! Korkunç cinayeti para için işlemiş
Annesini satırla öldürüp kafasını tencerenin içinde sakladı! Korkunç cinayeti para için işlemiş
Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde can verdi
Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Derya Yanık Sedat Peker Meral Akşener
Magazin Sibel Can Murat Boz Hande Erçel Oktay Kaynarca
Spor Necip Uysal Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3 kişinin ve anne karnındaki bebeğin öldüğü kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 15:42:10. #1.15#

title