3 Kişinin Tutuklandığı Operasyonun Ardından Çok Sayıda Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da 3 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun ardından polisin bir adrese düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve 6 bin 850 lira ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi alınan E.K. ve ağabeyi E.K.'yı takibe aldı. Yapılan çalışmalarda iki kardeşten uyuşturucu satın alan A.K. ve Ş.T. gözaltına alınırken, zanlıların aracında yapılan aramada 299 adet extacy hap ile esrarlı sigara ele geçirildi. Devam eden takip çalışmalarında bir aracın daha gelerek şüphelilerden uyuşturucu aldığı tespit edildi. Söz konusu otomobilde bulunan 3 kişiden de 5 adet extacy hap ele geçirildi. Operasyonun devamında E.K. ve E.K. kardeşler yakalanarak gözaltına alındı. Kardeşlerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 2 adet extacy hap ve bin 175 TL ele geçirildi. Olayda toplam 307 adet extacy hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlılardan Ş.T. serbest bırakılırken, E.K. ve kardeşi E.K. ile A.K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili araştırmayı derinleştiren narkotik polisi, Karasamsun Mahallesi'nde bir adreste yapılan aramada 4 bin 120 adet ecstasy hap, 13.31 gram bonzai, 28 adet tam, 1 adet yarım olmak üzere 29 tablet halinde 399 kapsül lyrica ilaç ve 6 bin 850 lira daha ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN