3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yaralanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili hastanede tedavisi tamamlanan yaralı gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili hastanede tedavisi tamamlanan yaralı gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde 30 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42) ve Mustafa Çetin (45) hayatını kaybederken, Ali Osman A. (34) ve Hamza Ç. (37) yaralandı. Olayın şüphelileri Kemal Ç. ve Murat Ç. tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Hamza Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı saldırıda yaralanan ve Gazi Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Ali Osman A., tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ali Osman A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ali Osman A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA