3 Kişinin Öldüğü Muhtarlık Kavgasına 15 Gözaltı

GAZİANTEP'te, pazar günü yapılan seçimlerde mevcut muhtarın oğlu tarafından muhtar adayı ve 2 kardeşinin öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı.

Şehitkamil ilçesinin kırsal Köksalan Mahallesinde pazar günü yapılan seçimlerde mevcut muhtar ve aday olan Süleyman Oğuz'un oğlu Cuma Oğuz, babasının karşısına aday olan Süleyman Kaplan ile tartıştı. Çıkan tartışmada öfkelenen Cuma Oğuz üzerindeki tabancayla muhtar adayı Süleyman Kaplan (42) ile kardeşleri Eyyüp (34) ve Adem Kaplan'ı (29) tabancayla ateş açtı. Jandarmanın teslim olması yönündeki uyarıya ateşle karşılık vermesi üzerine Cuma Oğuz, vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın ardından hastaneye getirilen yaralı Kaplan kardeşler doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı, Cuma Oğuz ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bu sırada olayı duyarak hastaneye gelen Kaplan ve Oğuz ailesi mensupları arasında yeniden çıkan tartışmada ise 6 kişi bıçakla yaralandı.

Yaşananların ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, olaylara karıştığını belirlediği 15 kişiyi, bu sabah özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla Köksalan Mahallesi'nde gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Gaziantep

Kaynak: DHA