3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme
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3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme

27.11.2020 15:52 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:13

3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme Lüks cipte 3 kişi silahla vurularak ölmüştü, tabanca da 3'ünün de parmak izi bulundu Antalya'da silahlı kavga sonucu 3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme yaşandı.

3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme

Lüks cipte 3 kişi silahla vurularak ölmüştü, tabanca da 3'ünün de parmak izi bulundu

ANTALYA - Antalya'da silahlı kavga sonucu 3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme yaşandı. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, tabancada ölen 3 kişinin de parmak izine rastladı.

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Olay, Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde Çarşamba günü meydana gelmişti. İçinde 3 kişinin bulunduğu lüks cipte alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi silahla vurularak olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ölen Mustafa Tepe (48), Nihat Taşardı ve Mehmet Ateş'in cenazeleri dün Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınmıştı.

Yeni gelişme

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Olay günü cesetlerin araç içindeki duruş ve mermilerin gidiş yönünden Nihat Taşardı'nın Mustafa Tepe ve Mehmet Ateş'i silahla vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, tabancada Ateş'in parmak izine rastladı. Hayatlarını kaybeden kişilerin ellerinde yapılacak barut izi raporuna göre cinayeti kimin işlediğinin ortaya çıkacağı belirtilmişti. İncelemeler sonucunda farklı bulgulara ulaşıldı.

Polis ekibi, olay öncesi boğuşma yaşandığını, ölenlerin ellerinde ve çeşitli yerlerinde morluklar ile yara izi olduğunu tespit etti. Tabanca ve elbiseler üzerinde de inceleme yapan ekipler, her 3'ünün de tabanca üzerinde parmak izinin bulunduğunu, elbiseler üzerinde ise barut gazına rastlandığını tespit etti.

3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme
3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme
3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme
3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme
3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme
3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme
3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme
3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme
3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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