3 kişinin öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne 5 yıl hapis - Haberler
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3 kişinin öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne 5 yıl hapis

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel
3 kişinin öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne 5 yıl hapis

KAYSERİ'de, geçen yıl meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili davada tutuksuz yargılanan kamyonet sürücüsü Yusuf C., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, geçen yıl meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili davada tutuksuz yargılanan kamyonet sürücüsü Yusuf C., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl 9 Aralık'ta, Kocasinan ilçesi Kuzeyçevre yolu Oymaağaç mevkisinde meydana geldi. Dursun Uykur yönetimindeki otomobil ile Yusuf C.'nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada Kazım, Polat ve Dursun Uykur hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü Yusuf C. de yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından Yusuf C. hakkında 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Yusuf C. katılmazken, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Yusuf C.'yi 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın asli kusurlu olması gerekçesiyle hapis cezasını para cezasına çevirmezken, 2 yıl süre ile de ehliyetine el koyulmasına hükmetti.


3 kişinin öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne 5 yıl hapis

3 kişinin öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne 5 yıl hapis

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri
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Haber: 3 kişinin öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne 5 yıl hapis - Haberler
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