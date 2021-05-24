3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGANIN 4 ŞÜPHELİSİ, SURİYE'YE KAÇARKEN YAKALANDI

ŞANLIURFA'nına Siverek ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından ortadan kaybolan 4 şüpheli, Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.

ŞANLIURFA'nına Siverek ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından ortadan kaybolan 4 şüpheli, Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.

Siverek'in Taşlı Mahallesinde birbirine komşu 2 aile arasında araziye ev yapma meselesi nedeniyle önceki gün öğle saatlerinde tartışma çıktı. İki ailenin yakınlarının katılımıyla büyüyen tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ve tüfeklerin mermilerine hedef olan 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ferman Bozkoyun, Mahmut Bozkoyun ve Ramazan Derin Kılavuzoğlu, yaşamını yitirdi. Yaralanan 6 kişi ise Siverek Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Olaylar sırasında 9 aylık hamile Emine Demirkıran (38) ise kimliği belirsiz kişilerce tekme tokat dövüldü. Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Emine Demirkıran'ın yapılan kontrolünde karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalanmak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın ardından kaçanların Ali D., Mehmet D., Bedir D., ve Halil D. olduğunu tespit etti. Diyarbakır karayolunda şüphelinin bulunduğu otomobili durduran jandarma ekipleri Suriye'ye kaçmak istedikleri öğrenilen 4 kişi yakalanırken, otomobilde bulunan 1 kalaşnikof ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şüphelilerin Suriye'ye kaçmak istedikleri sırada yakalandıklarını belirtilerek, şöyle denildi

İlimiz Siverek ilçesi Taşlı Mahallesinde akraba iki aile arasında meydana gelen silahlı kavga olayının Ali D., Mehmet D., Bedir D. ve Halil D. Adlı firari şahısları, Suruç ilçemizden Suriye'ye kaçacakları yönünde edinilen bilgiler üzerine; 24 Mayıs 2021 günü yapılan fiziki takibin ardından Hilvan- Diyarbakır karayolunda düzenlenen operasyon sonucu kaçmaya çalıştıkları aracın içerisinde bir adet kalaşnikof piyade tüfeği ile birlikte yakalanmışlardır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı