3 Kişinin Öldüğü Kanlı Düğüne 6 Tahliye

Bursa'da Roman düğününde oynama sırası yüzünden 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 kişi tahliye edildi.



Merkez Yıldırım ilçesinin Hacivat semtinde Roman vatandaşların sokak düğünü sırasında Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Efkan Özçimen (32), Savaş Göcük (34) ve Saniye Çedik'in (54) öldürülmesi ve 6 kişinin de yaralanmasıyla alakalı tutuklu bulunan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyor.



Duruşmada ifade veren Volkan Özçimen, "Benim silahımdan çıkan kurşunla yaralananan veya ölen varsa vereceğiniz cezaya razıyım. Ben sadece gelin almada silahla havaya ateş ettim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.



Enver Çedik ise, olay sırasında Efkan Özçimen'e ateş ettiğini, Panayır'da bulunan silahın kendisine ait olduğunu söyledi.



Mahkeme heyeti, Çetin Çedik, Metin Çedik, Volkan Özçimen, Doğan Özçimen, Serkan Özçimen, Eyüp Özçimen'in tahliyelerine karar verdi. - BURSA