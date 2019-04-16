3 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi.

İslahiye ilçesi çevreyolunda İslahiye'den Hatay istikametine seyir halinde bulunan Serdar Subaşı idaresindeki 67 EY 057 plakalı otomobil, Yeşilyurt kavşağında Yeşilyurt mahallesine dönmeye çalışan Tarık Ekici'nin kullandığı 06 BF 318 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada Sevgi Ekici, Emine Duman ve Meryem Uçar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücülerden Tarık Ekici'nin 2 yaşındaki oğlu İbrahim Talha ile 4 yaşındaki kızı Gönül Reyhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 12 kişi yaralandı.

Tarık Ekici'nin ailesi ve yakınları ile birlikte Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan yakınlarına misafirliğe gitmek üzere yola çıktıkları ve yolda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazada ölenlerden Sevgi Ekici'nin sürücü Tarık Ekici'nin eşi olduğu belirtildi.

Araçlarda inceleme yapan jandarma ekipleri, otomobillerden birinde 8, diğerinde ise 7 kişi bulunduğunu tespit etti.

Kaynak: İHA