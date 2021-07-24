3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı Deniz keyfi cezayla sonlandı Adana'da sürücü hariç 2 kişi taşıma kapasitesi olan panelvandan 19 kişi çıktı.

3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı

Deniz keyfi cezayla sonlandı

ADANA - Adana'da sürücü hariç 2 kişi taşıma kapasitesi olan panelvandan 19 kişi çıktı. Şahısların Mersin'de denize girdikleri ve Gaziantep'e dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzeri Adana mola tesisleri civarında meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri yabancı uyruklu Abdo Semis yönetimindeki 27 MA 9956 plakalı panelvanı şüphelenip durdurdu.

Ekipler, yaptığı incelemede sürücü hariç 2 kişi taşıma kapasitesi olan panelvanın toplamda 19 kişiyi taşıdığını fark etti.

Ekipler sürücü Abdo Semis'e 1452 TL para cezası uyguladı. Ayrıca araçta bulunan kişilere sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası uygulandı. Şahısların Mersin'de denize girdikleri ve Gaziantep'e dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
Damda çay keyfi kabusa dönüştü! Husumetli komşularının pompalı kavgasında saçmaların hedefi oldu
Damda çay keyfi kabusa dönüştü! Husumetli komşularının pompalı kavgasında saçmaların hedefi oldu
Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı
Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Demir Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Ahmet Kural Fatma Girik Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Metin Oktay Alper Yılmaz Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 10:25:34. #1.16#

title