3 kişilik aile sobadan zehirlendi
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3 kişilik aile sobadan zehirlendi

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

11.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:35
3 kişilik aile sobadan zehirlendi

'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.


Merkeze bağlı Beldesinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi S.Y (29), İlhan S.Y.(11) ve G.Y (5) ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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