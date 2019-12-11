3 kişilik aile sobadan zehirlendi

11.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:35

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.



Merkeze bağlı Sazlıca Beldesinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi S.Y (29), İlhan S.Y.(11) ve G.Y (5) ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA