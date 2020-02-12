: 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi yaralandı

12.02.2020 00:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 01:00

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi 1202 Sokak'ta yürüyen Atilla K. (42) daha önce borç verip alamadığını ileri sürdüğü 3 kişi tarafından darbedildi.

Yaşanan kavgada başından yaralan Atilla K. Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine polis, kaçan 3 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Sokak üzerindeki kavga bölgedeki bir kişinin cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, sokakta yürüyen Atilla K'nin yanına bir araçtan inen 3 kişinin gelmesi, şüphelilerin Atilla K'yi yere yatırarak tekme tokat darbedip kaçması ve vatandaşların yardıma gelmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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