3 kişi mağazadan 400 TL değerindeki deri çantayı çaldı
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3 kişi mağazadan 400 TL değerindeki deri çantayı çaldı

3 kişi mağazadan 400 TL değerindeki deri çantayı çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta 2'si kadın 3 kişi, girdikleri mağazadan 400 TL değerindeki deri çantayı çalarak kaçtı.

Zonguldak'ta 2'si kadın 3 kişi, girdikleri mağazadan 400 TL değerindeki deri çantayı çalarak kaçtı. Hırsızlık anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Caddesi'ndeki Emral Çarşısı'nda dün sabah 2'si kadın 3 kişi bir mağazanın önüne geldi. 3 kişiden 2'si farklı noktalara geçerek mağazayı kontrol etti. Mağaza önündeki şahıs ise bir süre etrafına baktıktan sonra değeri 400 TL olan deri çantayı eline alarak incelemeye başladı. 3 kişinin bir araya gelmelerinin ve etrafı kontrol etmelerinin ardından adam deri çantayı alarak hızla uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Mağaza sahibi Ömer Bayrak, "Her ne kadar güvenlik sistemleri olsa da insan bir an ihtiyaç duyuyor ve dışarıya çıkıyor. O anı sanırım fırsat kolladı. İki gözcü biri başı bağlı diğeri açık, çarşımızın iki giriş kısmını tutuyor. Daha sonra yaşlı olan, kamerada gözüken de içeriye bakıyor. Kendinden emin bir vaziyette alıp gidiyor. Yazık, olmaması gerek bunların. Kameraların da gözünün içine bakıyor. Artık kamera diye bir sistem kalmamış. İnsanların içi göçmüş artık" dedi. - ZONGULDAK

3 kişi mağazadan 400 TL değerindeki deri çantayı çaldı
3 kişi mağazadan 400 TL değerindeki deri çantayı çaldı
3 kişi mağazadan 400 TL değerindeki deri çantayı çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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