3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Selçuklu mahallesi Mehter sokak üzerinde bulunan ikametteki 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından zehirlenen 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ