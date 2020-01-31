3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

31.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:40
3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

'nin ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı mahallesi Mehter sokak üzerinde bulunan ikametteki 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından zehirlenen 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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