3 kişi çaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandı
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3 kişi çaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandı

01.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:56
3 kişi çaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandı

KAYSERİ'de, çaldıkları otomobilde 3 kişi, polis ekiplerince pizza yerken yakalandı.

KAYSERİ'de, çaldıkları otomobilde 3 kişi, polis ekiplerince pizza yerken yakalandı. 

Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde, 2 gün önce Suriye uyruklu A.B'ye ait otomobil çalındı. Araç sahibinin ihbarı sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, plakası değiştirilen otomobili Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Şanlı Sokak'ta buldu. Aracın içinde pizza yerken yakalanan H.U., M.P. ve A.K. kaçmaya çalıştı. Polisle yaşanan kovalamaca sonrası şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyete götürüldü. Otomobil ise, sahibine teslim edilmek üzere, çekiciyle çekildi.


3 kişi çaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Haber Yorumları (1)
MALAK ADAM: Bunlar batı hayranı hırsızlar bizim hırsızlardan olsa lahmacun yerdi pizza da neymiş. İtalyan özentisi malaklar
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