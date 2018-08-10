3 Kişi Batı Nil Hummasından Öldü

Yunanlı yetkililer Atina'da, sivrisineklerden den bulaşan, Batı Nil Humması olarak bilinen sıtmaya yakalanan 60 kişiden üçünün öldüğünü, sıtmanın yayılmaması için durumu dikkatlice takip ettiklerini söyledi. Yunanlı sağlık yetkilileri, bu yıl başından beri Atina'da 60 sıtma vakasının gözlendiğini, halen tedavisi süren 16 hastadan 4'ünün durumunun kritik olduğu kaydedildi. Enfeksiyonların çoğunun son bir ayda meydana gelmesi sebebiyle uyarıda bulunulduğu ifade edildi. Geçen yıl Atina'nın batı banliyösünde görülen sıtma vakasından 5'inin ölümle sonuçlandığına dikkat çekildi. İlk defa 1937 yılında Uganda'da görülen virüsün nezle gibi semptomlar gösterdiğini, ancak titreme koma, ensafalit olarak tabir edilen ölümcül beyin iltihabı ve şişine yol açtığı kaydedildi. Batı Nil Humması virüsünün menenjite de yol açtığı belirtildi. Avrupa Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi bu virüsün bu sene Macaristan, İtalya, Romanya ve Sırbistan'da da görüldüğünü açıkladı.

(İHA)