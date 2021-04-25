3 kilometre takip ettiği kadını böyle gasp etti
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3 kilometre takip ettiği kadını böyle gasp etti

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | 3. Sayfa

3 kilometre takip ettiği kadını böyle gasp etti Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 kilometre takip ettiği kadının kolundaki bilezikleri alamayınca el çantasını gasp eden şahıs tutuklandı.

3 kilometre takip ettiği kadını böyle gasp etti

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 kilometre takip ettiği kadının kolundaki bilezikleri alamayınca el çantasını gasp eden şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği görevlilerince İpekyolu ilçesinde meydana gelen yağma (gasp) olayı ile ilgili olarak çalışma başlattığı belirtildi. Açıklamada, "Kızı ile pazardan gelen E.D. isimli şahıs, kimliği belirsiz kişi tarafından yaklaşık 3 kilometre takip edildiği, mağdur şahsın apartman girişinde asansör beklediği esnada kimliği belirsiz şahıs mağdura saldırarak kolundaki bilezikleri almaya çalıştığı, şahsın direnmesi üzerine kafasını duvara vurarak darp ettiği, mağdur şahsın bileziklerini alamayan şahıs mağdurun el çantasını zorla alarak kaçtığı, kaçarken de apartman

merdivenlerinden düştüğü anlaşılmıştır. Cinayet-Gasp Büro Amirliği görevlilerimizce olayları gerçekleştiren şüpheli/şüphelilerinin yakalanmasına yönelik, güvenlik kamera kayıtları incelenmesi ve sokak çalışmaları sonucunda olayları gerçekleştiren şahsın H.D. isimli şahıs olduğu ve şüpheli şahsın gasp ettiği el çantasının içindekileri aldıktan sonra çantayı su kanalına attığı tespit edilmiş. Yapılan operasyonla yağma (gasp) şüphelisi H.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan H.D. isimli şahıs, hakkında düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

3 kilometre takip ettiği kadını böyle gasp etti
3 kilometre takip ettiği kadını böyle gasp etti
3 kilometre takip ettiği kadını böyle gasp etti
3 kilometre takip ettiği kadını böyle gasp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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