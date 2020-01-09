3 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

09.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:51

Gaziantep'te bir adreste yapılan aramada 3 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın yaptı. Adreste arama yapan ekipler, 3 kilo 380 gram esrar ele geçirirken 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA