3 kilo 894 gram esrarla yakalanan kadın tutuklandı

07.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:25

Bolu'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan kadın, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan şüpheli yolcu otobüsünü durdurarak araç içerisinde narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramalarda otobüste yolcu olarak bulunan Seda A.E. (26) isimli kadının çantasında 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Seda A.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan kadın, cezaevine sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA