3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
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3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 3 kilo 800 gram esrar bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı.

08.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:53

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 3 kilo 800 gram esrar bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışma kapsamında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, poşet içerisinde 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.Ş. ve Y.D. emniyete götürüldü.

3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: AA

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