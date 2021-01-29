3 kilo 630 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, kapının iç kısmına gizlenen 3 kilo 630 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği 'Sezar' sağ arka kapıya tepki verdi. Kapı söküldüğünde iç kısmına gizlenmiş 3 kilo 630 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan C.D., K.Y. ve F.Ö. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK