Beline sarılı 3 kilo 159 gram eroinle yakalandı

İSTANBUL (DHA) - ERZURUM'da beline sardığı 3 kilo 150 gram eroini İstanbul'a götürmek isterken yakalanan Zennure A. ile yanındaki Abdulhekim A. tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum- Erzincan kara yolundaki polis kontrol noktasında yaptığı uygulamada, Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada otobüsteki yolculardan Zennure A.'nın naylon ile beline sarılı, 3 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Zennure A. ile yanındaki Abdulhekim A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.