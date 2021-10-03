3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi

İZMİR (DHA) - İZMİR'de 3 kez kanseri yenen ve Kolostomili ve Ostomililer Derneği kurucusu Talat Cankıymaz (51), 19 yıl önce kendisine takılan 'stoma torbası' için doğum günü partisi düzenledi. "Kanser benden korkmaya başladı" diyen Cankıymaz, farkındalığın artması için böyle bir etkinlik yaptığını söyledi.

İzmir'de yaşayan Talat Cankıymaz, 2002 yılında kolon kanserine yakalandı. Ameliyat edilen Cankıymaz'ın kalın bağırsağının bir bölümü alındı ve ucu da karnına bağlandı. Cankıymaz, 7 yıl sonra kanserli hücrelerin karaciğerine sıçradığını öğrendi. Erken teşhis sayesinde tedavi görüp iyileşen Cankıymaz, yine 7 yıl kanser nedeniyle akciğerinin bir bölümünü kaybetti. Önceleri aşçılık yapan ve genç yaşta malulen emekli olan Cankıymaz, 8 yıl önce kurduğu Kolostomili ve Ostomililer Derneği aracılığıyla kanserli hastalara moral veriyor. Vücut dışında sindirim sistemini tamamlayan kalıcı 'stoma torbası'yla yaşayan Cankıymaz, 3 Ekim Dünya Ostomililer Günü'nde farkındalık oluşturmak için ilginç bir etkinliğe imza attı. 'Stoma torbası'nın 19'uncu yılı nedeniyle bir kutlama yapan Cankıymaz, pasta kesip mum üfledi. Cankıymaz, "Erken teşhis, hayat kurtarır. Bu farkındalığı artırmak lazım. Hasta olduğunda bile hastaneye gitmeyenler var. Hayat çok güzel. 'Stomam' tam 19 yaşına girdi. 19 tane mum aldım. Torbamı süsledim, pasta aldım. Pastamızdaki mumları yaktık. Herkese örnek olmak istedim" dedi.

"Yaklaşık 10 yıldır 'stoma'yla yaşıyorum. Ucube değiliz, bu torbayı gördüğünüzde lütfen bizden uzaklaşmayın. Bizim alternatifimiz yok. Bulaşıcı bir hastalığımız yok."