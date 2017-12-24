3. Kez Geriden Gelip Kazandı
Galatasaray, bu sezon Bursaspor, T.M Akhisarspor ve Göztepe maçlarında geriye düştükten sonra galip gelmeyi başardı.
Galatasaray, bu sezon Bursaspor, T.M Akhisarspor ve Göztepe maçlarında geriye düştükten sonra galip gelmeyi başardı. Süper Lig'in ilk yarının son haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İzmir ekibi Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Galatasaray, Jahovic'in penaltıdan bulduğu gol ile 1-0 geriye düştü. Sarı-kırmızılılar, daha sonra Garry Rodrigues ile eşitliği yakaladı. Yasin Öztekin ile 2-1 öne geçen sarı-kırmızılılar, Maicon ile müsabakayı 3-1 kazandı.
Galatasaray, bu sezon daha önce de deplasmandaki Bursaspor ve evindeki T.M Akhisarspor maçında geriye düştükten sonra kazanmasını bildi.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)