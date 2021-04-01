Bolu'da 3'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı

Bolu'da 3'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı Bolu'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katından park halindeki otomobilin üzerine düşen G.A. isimli kadın ağır yaralandı.

Bolu'da 3'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı

BOLU - Bolu'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katından park halindeki otomobilin üzerine düşen G.A. isimli kadın ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Borazanlar mahallesi 404. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın 3'ünü katında yalnız yaşayan G.A. isimli genç kadın, evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü. G.A.'nın otomobilin üzerine düşmesi sonucu çıkan gürültüyle dışarı çıkan apartmandakiler genç kadının hareketsiz halde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan G.A. ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. G.A.'nın üzerine düştüğü otomobilin ön camında ve kaputunda hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM