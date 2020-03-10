3. kattan düştü, cesedi dere yatağında bulundu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› 3. kattan düştü, cesedi dere yatağında bulundu - Haberler
Atatürk Caddesi, Çanakkale, Bayramiç, Tepecik, 3. Sayfa

3. kattan düştü, cesedi dere yatağında bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün gece 3. kattaki evinin balkonundan düşen 38 yaşında Pınar G.'nin cesedi, apartmanın arkasındaki dere yatağında bulundu.

10.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:33
3. kattan düştü, cesedi dere yatağında bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün gece 3. kattaki evinin balkonundan düşen 38 yaşında Pınar G.'nin cesedi, apartmanın arkasındaki dere yatağında bulundu.


Dün gece Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi yakınlarından geçen dere yatağında hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 38 yaşındaki Pnar G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Pınar G.'nin oturduğu apartmanın 3. katındaki balkondan dere yatağına düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.


Evli ve bir çocuk annesi olan Pınar G.'nin cesedi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Koronavirüsün pençesindeki İran'dan bu kez iyi haber geldi Haber
Koronavirüsün pençesindeki İran'dan bu kez iyi haber geldi
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Charles Michel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sadi Konuk Sinan Akçıl Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Berkay Şahin Radamel Falcao Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran İtalya Petrol Futbolcu
Şu an buradasınız: 3. kattan düştü, cesedi dere yatağında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:11:38. #1.15#