3. kattan düşen şahıs yaralandı
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3. kattan düşen şahıs yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3. katta bulunan evinin balkonundan düşen bir kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3. katta bulunan evinin balkonundan düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi İzzet Begoviç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. kattaki evinin balkonuna çıkan M.G. adlı şahıs bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören çevredeki komşular sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler M.G.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. M.G.'nin 3. kattan düşme anı çevredeki apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

-İHA-

3. kattan düşen şahıs yaralandı
3. kattan düşen şahıs yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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