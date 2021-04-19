Ankara'da dengesini kaybeden şahsın 3'üncü katın balkonundan düştüğü anlar kamerada
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Ankara'da dengesini kaybeden şahsın 3'üncü katın balkonundan düştüğü anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da dengesini kaybeden şahsın 3'üncü katın balkonundan düştüğü anlar kamerada Ankara'nın Çubuk ilçesinde ikamet ettiği binanın 3'üncü katından düşerek yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara'da dengesini kaybeden şahsın 3'üncü katın balkonundan düştüğü anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde ikamet ettiği binanın 3'üncü katından düşerek yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Düşme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Ankara'nın Çubuk İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi İzzet Begoviç Caddesinde meydana geldi. 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıkan M.G. dengesini kaybederek yeri çakıldı. Olayı gören çevredeki komşular sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler M.G.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Yaralı M.G.'nin 3'üncü kattan düşme anı ise çevredeki apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da dengesini kaybeden şahsın 3'üncü katın balkonundan düştüğü anlar kamerada
Ankara'da dengesini kaybeden şahsın 3'üncü katın balkonundan düştüğü anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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