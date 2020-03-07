3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
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3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

07.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 07.03.2020 22:38
3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.


Olay Sarıkorkmaz Mahallesi Molla Ahmet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ergin S. yaşadığı binanın 3. katındaki camından baktığı sırada bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ergin S. için 112 sağlık ekiplerine verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli 'ne kaldırıldı. Ergin S. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı binada incelemelerde bulunurken, Ergin S.'nin cenazesi otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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