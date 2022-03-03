3. Kattan düşen işçi ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3. Kattan düşen işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
3. Kattan düşen işçi ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaatta çalışan işçi 3'üncü kattan düştü.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaatta çalışan işçi 3'üncü kattan düştü. Ağır yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Değirmendere Mahallesi 836'ıncı sokaktaki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan İbrahim Önkal, iskelede çalıştığı esnada bir anda dengesini kaybetti. 3'üncü kattan yere çakılan işçiye ilk müdahaleyi inşaatta çalışan arkadaşları yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önkal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

3. Kattan düşen işçi ağır yaralandı

3. Kattan düşen işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Kuşadası, Aydın, işçi, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title