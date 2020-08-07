3. kattan düşen emekli öğretmen öldü
Kayseri'de 3. kattan düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti.
07.08.2020 21:48 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:56
Kayseri'de 3. kattan düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Güneş Sokak'ta yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Yalçı, balkonda telefonla görüştüğü sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA