3. Kattan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde 3. katın balkonundan düşen 54 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Altınkaya Mahallesi Büyükpazar Camisi karşısında bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikiyatri tedavisi gören aynı, zamanda tansiyon ve şeker hastası olan 54 yaşındaki Cemal Tunç, evinin balkonundan aşağı düştü. Park halindeki araca çaptıktan sonra beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Cemal Tunç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Savcılık soruşturma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA