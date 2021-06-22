3 katlı kaçak bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen 3 katlı kaçak binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen 3 katlı kaçak binayı yıktı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Çiftehavuzlar Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen 3 katlı kaçak bina yıkıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan binanın yıkımı için sabah erken saatlerde mahalleye giden belediye ekipleri, iş makinesi ile binanın yıkımını gerçekleştirdi. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik tedbiri aldığı yıkımda, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı