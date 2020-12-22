3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu

22.12.2020 07:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 07:59
3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 883/2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise, çalışmalar sırasında tedbir amaçlı olay yerinde bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu
3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu
3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Merve Dizdar Coşkun Sabah Seren Serengil Mustafa Üstündağ
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Abdullah Avcı Josef De Souza Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Adana İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 08:05:05. #1.15#
title