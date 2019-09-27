3 katlı ev alev alev yandı

3 katlı ev alev alev yandı

3 katlı ev alev alev yandıDÜZCE'de, altı kereste atölyesi olan 3 katlı ev alev alev yandı.

27.09.2019 22:37
3 katlı ev alev alev yandı

3 katlı ev alev alev yandı

DÜZCE'de, altı kereste atölyesi olan 3 katlı ev alev alev yandı.

Yangın saat 21.30 sıralarında Konuralp Mahallesi Osmanca mevkiinde meydana geldi. Konuralp eski Belediye Başkanı Yusuf Ercan'a ait olan ve alt katı kereste atölyesi olan 3 katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et