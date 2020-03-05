05.03.2020 23:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:53

İzmir'in Menemen ilçesinde 3 katlı bir binanın yakınında meydana gelen patlamada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye Esatpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Giriş kattaki L.Y'e ait dairenin yakınındaki patlamanın etkisiyle binanın camları kırıldı. Apartmanda bulunanlar korkuyla evlerinden çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, patlamanın nedenini araştırıyor.

Öte yandan, patlamanın sokaktan geçen kişi veya kişilerce atılan bir ses bombasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

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