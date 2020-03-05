3 katlı bir binanın yakınında meydana gelen patlamada maddi hasar oluştu
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3 katlı bir binanın yakınında meydana gelen patlamada maddi hasar oluştu

İzmir'in Menemen ilçesinde 3 katlı bir binanın yakınında meydana gelen patlamada maddi hasar oluştu.

05.03.2020 23:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:53
3 katlı bir binanın yakınında meydana gelen patlamada maddi hasar oluştu

'in ilçesinde 3 katlı bir binanın yakınında meydana gelen patlamada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye Esatpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Giriş kattaki L.Y'e ait dairenin yakınındaki patlamanın etkisiyle binanın camları kırıldı. Apartmanda bulunanlar korkuyla evlerinden çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, patlamanın nedenini araştırıyor.

Öte yandan, patlamanın sokaktan geçen kişi veya kişilerce atılan bir ses bombasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: 3 katlı bir binanın yakınında meydana gelen patlamada maddi hasar oluştu
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