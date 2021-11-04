İNEBOLU, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde İnebolulu ilçesinde Fatih Öznam isimli vatandaş, 3 katlı binasını Diyanet Vakfı'na bağışladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Fatih Öznam, hayatını kaybeden kızı Ayşegül Öznam için 3 katlı binasını Diyanet Vakfına bağışladı. Bağışlanan binaya Kur'an kursu yapılacağı belirtildi.

İnebolu İlçe Müftüsü Telat Ergin yaptığı açıklamada, "İnebolulu Hayırsever Fatih Öznam şehrin merkezinde 3 katlı binasını Rahmetli Kızı Merhume Aysegul Öznam hayrına Diyanet Vakfımıza bağışladı. İnebolulu Hanım kardeşlerimiz için Kur'an Kursu ve sohbetlerin yapılacağı bir mekan olarak hizmet verecek bu güzel mekanı bağışlayan Fatih Beye teşekkür eder, merhume kızı Ayşegül Öznam'a Cenab-ı Hak'tan rahmet dileriz" dedi. - KASTAMONU

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