3 katlı binanın çatı katında korkutan yangın
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3 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

03.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:39
3 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sardığını gören apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü. Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


3 katlı binanın çatı katında korkutan yangın
3 katlı binanın çatı katında korkutan yangın
3 katlı binanın çatı katında korkutan yangın
3 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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