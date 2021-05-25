Son dakika haberleri! 3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu
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Son dakika haberleri! 3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Sakarya'nın Karasu ilçesinde üç katlı bir binada yangın meydana geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde üç katlı bir binada yangın meydana geldi. Çıkan yangın dumanından bir kişi etkilenirken olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yanan eşyalar üzerinde benzin izleri ve boş benzin bidonu bulundu.

Yangın, Sakarya'nın Karasu ilçesi 158. Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde binanın bahçesinde bulunan eşyalar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Dumanı ve eşyaların alev aldığını gören bina sakinleri, kendilerini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle, yangın binaya da sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Binanın zemin katı ve arka cephesi yangından etkilenirken binada ikamet eden Ayşe S. dumandan zehirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayşe S., Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yanan eşyalara doğru dökülmüş benzin izleri ile boş benzin bidonu bulundu. Yangının kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran polis ekipler, konuyla ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA

Son dakika haberleri! 3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberleri! 3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberleri! 3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberleri! 3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberleri! 3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberleri! 3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberleri! 3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberleri! 3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberleri! 3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberleri! 3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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