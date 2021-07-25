3. katın balkonundan düşen genç ölümden döndü
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3. katın balkonundan düşen genç ölümden döndü

3. katın balkonundan düşen genç ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 3. katın balkonundan düşen genç ölümden döndü.

Samsun'da 3. katın balkonundan düşen genç ölümden döndü.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki M.Ö., 3. katın balkonundan düştü. Yaralanan genç 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan M.Ö. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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