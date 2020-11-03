3 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

MANCHESTER UNITED MAÇINA DOĞRU12.30 Manchester United kendi antrenman tesislerinde son çalışmasını yapacak.

MANCHESTER UNITED MAÇINA DOĞRU

12.30 Manchester United kendi antrenman tesislerinde son çalışmasını yapacak.

15.00 İngiliz ekibinin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir futbolcusu, kendi tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.18.45 Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak. 19.15 Temsilcimiz maçın hazırlıklarını tamamlayacak. 22.00 Manchester United, İstanbul'a gelecek.

FENERBAHÇESarı lacivertli takım İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak

GALATASARAY12.30 Sarı-kırmızılı kulüpte, önceki gün hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit için anma töreni yapılacak.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürecek. 14.00 Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal basın toplantısında konuşacak.

YALÇIN GRANİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR11.30 Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için Ayhan Şahenk'te tören düzenlenecek. 12.55 Granit, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI13.00 Balıkesirspor - Esenler Erokspor (Balıkesir Atatürk)13.00 Tuzlaspor - Bayburt İl Özel İdare (Tuzla Belediye)15.30 Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)15.30 Altay - Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Karbel Karaköprü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)20.30 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (Eryaman)

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ15.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - Samsun Canik Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)16.00 Nesibe Aydın - BOTAŞ (TOBB ETÜ)

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ13.00 PTT - VakıfBank (Başkent)14.00 Çan Gençlik Kalespor - Galatasaray HDI Sigorta (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)15.00 Eczacıbaşı VitrA - Kuzeyboru (Eczacıbaşı)16.00 Karayolları - Türk Hava Yolları (Başkent)16.00 Fenerbahçe Opet - Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek Vestel)17.00 Sarıyer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ20.55 Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid20.55 Shakhtar Donetsk - Borussia Mönchengladbach23.00 Salzburg - Bayern Münih23.00 Real Madrid - Inter23.00 Manchester City - Olympiakos23.00 Porto - Olympique Marsilya23.00 Midtjylland - Ajax

23.00 Atalanta - Liverpool

Kaynak: Demirören Haber Ajansı