3 Kasım Pazar DHA Spor Gündem

03.11.2019 09:26

BtcTurk Yeni Malatyaspor

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

GALATASARAY

Günü izinli geçirecek olan sarı-kırmızılılar, yarın Real Madrid karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

TFF 1'İNCİ LİG14.00 Keçiörengücü - Giresunspor16.30 Eskişehirspor - Osmanlıspor16.30 Fatih Karagümrük - Büyükşehir Belediye Erzurumspor 19.00 Altınordu - İstanbulspor

TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİGİki ligde de 11'inci hafta karşılaşmaları oynanacak.

41'İNCİ İSTANBUL MARATONUVodafone'un sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Maratonu bu yıl 41'inci kez koşulacak. Maratonda bugüne kadar düzenlenen 40 yarıştan 11'ini Türk, 29'unu ise yabancı atletler kazandı.Maraton programı08.45 Tekerlekli sandalye yarış startı09.00 42K elit atlet yarış startı09.00 42K yarış startı09.15 15K yarış startı09.45 Halk koşusu startı09.58 15K şampiyonunun tahmini bitiriş zamanı11.11 42K şampiyonunun tahmini bitiriş zamanı12.00 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)13.00 15K yarışının sona ermesi (Yenikapı)15.00 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Fenerbahçe Beko - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor15.15 Anadolu Efes - Sigortam.net İTÜ Basket17.30 Darüşşafaka Tekfen - Bahçeşehir Koleji20.00 Teksüt Bandırma - Frutti Extra BursasporHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Galatasaray15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Çankaya Üniversitesi16.00 BOTAŞ - Samsun Canik Belediyespor16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - İzmit Belediyespor

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Spor Toto - Arhavi Voleybol14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Tokat Belediye Plevne14.00 Sorgun Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank16.30 Ziraat Bankası - İnegöl Belediyespor19.00 Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

AVRUPA LİGLERİ14.00 R. Valladolid - Mallorca (Enes Ünal)14.15 Emmen - Vitesse (Ferhat Görgülü)16.30 Krasnodar - Rostov (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)16.30 Venlo - Feyenoord (Orkun Kökçü)17.00 C. Palace - Leicester (Çağlar Söyüncü)17.00 Lecce - Sassuolo (Mert Müldür)17.30 Düsseldorf - Köln (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)18.00 Basel - Neuchatel Xamax (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)19.30 Everton - Tottenham (Cenk Tosun)20.00 Augsburg- Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)20.30 Celta Vigo - Getafe (Okay Yokuşlu - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)22.45 Milan - Lazio (Hakan Çalhanoğlu)23.00 Granada - R. Sociedad (İsmail Köybaşı)

23.15 Braga - Famalicão (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

Kaynak: DHA