3 Kasım Çarşamba ne var, ne olacak? Twitter'da gündem olan "3 Kasım Çarşamba" etiketi nedir? Yarın hangi programlar var?

Yarın neler var? 3 Kasım Çarşamba hangi programlar ve etkinlikler yapılacak? 3 Kasım Çarşamba ne var, ne olacak? Twitter'da gündem olan "3 Kasım Çarşamba" etiketi nedir? Yarın ne olacak? Detaylar sizlerle.

3 KASIM ÇARŞAMBA ETİKETİ TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Twitter Türkiye gündeminde "3 Kasım Çarşamba" etiketi de yer aldı. Yarın birçok program ve etkinlik düzenlenecek. Şimdi kısaca paylaşalım.

3 KASIM ÇARŞAMBA 2021 HANGİ PROGRAMLAR VE ETKİNLİKLER VAR?

- Genel Başkan Yardımcısı, Milletvekili Sayın Ali İhsan Yavuz 3 Kasım Çarşamba Günü Saat 23.30'da TVNet ekranlarında Taha Hüseyin Karagöz'ün hazırlayıp sunduğu Sert Sorular'a konuk olacaktır.

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı (3 Kasım Çarşamba saat 10:30 'da)

- Yalova Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 'Yürüyen Köşk Yürüyen Yalova' isimli yürüyüş programı 3 Kasım Çarşamba günü Saat 09.00'da yapılacak.

- DEVA Partisi İl Başkanı Seda Kaya Ösen'in katılımı ile 1. Olağan İzmir Menemen İlçe Kongresi gerçekleştirilecek. (3 Kasım Çarşamba saat 13:00)

- "Gizemli Tarih: Frigler", yeni bölümüyle 3 Kasım Çarşamba 20.00'de TRT Belgesel'de.

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