3 Kasım Çarşamba ne var, ne olacak? Twitter'da gündem olan "3 Kasım Çarşamba" etiketi nedir? Yarın hangi programlar var?
Twitter'da "3 Kasım Çarşamba" etiketi vatandaşlar tarafından merak edildi. Twitter gündeme bakanlar 3 Kasım Çarşamba günü ne olacak, yarın hangi etkinlikler, programlar olacak merak ediyor. İşte bilgiler...
Yarın neler var? 3 Kasım Çarşamba hangi programlar ve etkinlikler yapılacak? 3 Kasım Çarşamba ne var, ne olacak? Twitter'da gündem olan "3 Kasım Çarşamba" etiketi nedir? Yarın ne olacak? Detaylar sizlerle.
3 KASIM ÇARŞAMBA ETİKETİ TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU
Twitter Türkiye gündeminde "3 Kasım Çarşamba" etiketi de yer aldı. Yarın birçok program ve etkinlik düzenlenecek. Şimdi kısaca paylaşalım.
3 KASIM ÇARŞAMBA 2021 HANGİ PROGRAMLAR VE ETKİNLİKLER VAR?
- Genel Başkan Yardımcısı, Milletvekili Sayın Ali İhsan Yavuz 3 Kasım Çarşamba Günü Saat 23.30'da TVNet ekranlarında Taha Hüseyin Karagöz'ün hazırlayıp sunduğu Sert Sorular'a konuk olacaktır.
- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı (3 Kasım Çarşamba saat 10:30 'da)
- Yalova Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 'Yürüyen Köşk Yürüyen Yalova' isimli yürüyüş programı 3 Kasım Çarşamba günü Saat 09.00'da yapılacak.
- DEVA Partisi İl Başkanı Seda Kaya Ösen'in katılımı ile 1. Olağan İzmir Menemen İlçe Kongresi gerçekleştirilecek. (3 Kasım Çarşamba saat 13:00)
- "Gizemli Tarih: Frigler", yeni bölümüyle 3 Kasım Çarşamba 20.00'de TRT Belgesel'de.