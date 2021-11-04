3 Kasım 2021 Haberleri
3 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük
- Rögar kapağından çıkan alevler mahallede endişe yarattı
- TBMM'de 'Viva Zapata' kavgası! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi
- Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ın işi artık çok zor! İtalyan devi, sahasında Porto'yla 1-1 berabere kaldı
- Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı isyan etti
- Benzema resital yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle geçti
- Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi
- Yola dökülen gübre, 8 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu! 2 kişi hastaneye kaldırıldı
- Son Dakika: Biontech'te 3. doz aşılama başlıyor! İşte öncelikli gruplar
- Vitor Pereira tartışma konusu olan sözlerine açıklık getirdi: Dünyanın en iyi takımı değiliz
- S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı iddiası yalanlandı
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi
- Sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor
- Portekiz'de paramparça olduk! Sporting gollerine ikinci yarıda da devam ediyor
- Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Yaralanan Türk taraftarlar hastaneye kaldırıldı
- Hazar Ergüçlü'den cesur paylaşım! Hayranları şaşkına döndü
- Ünlü yorumcu Serdar Kelleci'den yaylım ateşi! Galatasaray'ın başvurusunu reddeden TFF'ye çok sert yüklendi
- Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
- Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu verdi: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721
- Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik'ten, transparan elbiseli cesur poz
- Son 1 haftada evleri 5 kez yanan aile hortumla nöbet tutuyor
- Kan donduran cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü
- TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Süper Lig'den men edilebilir
- Fenerbahçe'de kriz üstüne kriz! Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi
- Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti
- Tır dorsesine çilingir sofrası kurup diğer sürücülere 'şerefe' hareketi yaptılar
- 7 kişilik ailenin katledildiği olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest bırakıldı
- Aslıhan'ı boğarak öldüren eşi, ilk kez hakim karşısında! Cinsel hayatını ortalığa saçtı
- Son Dakika: Galatasaray, TFF'nin kararını tanımadı! Lokomotiv Moskova maçı tam kapasiteyle oynanacak
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakkındaki çirkin paylaşımlara suç duyurusu
- Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
- ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçiren 17 şüpheli serbest bırakıldı
- Vitor Pereira'nın geleceği pamuk ipliğine bağlı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile belli
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran sözler: İnşallah müjdeyi vereceğim
- 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat başlattı, KKTC'ye ait bölgeler de ihlal edildi
- Eşi ve 2 çocuğunu öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum
- Fatih Terim'den canlı yayında büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini açıkladı
- Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının son görüntüleri ortaya çıktı
- Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer
- Güzelliği herkesin dilindeydi! Yüzündeki küçük sivilceyle başladı, artık aynaya bile bakamıyor
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